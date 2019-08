Kinder in der digitalen Welt

Schon seit einiger Zeit muss ich mit Bedauern feststellen, dass leider viele Eltern Ihre Kinder mit digitalen Geräten immer häufiger ruhig stellen! Das beginnt bei den Spielen am Handy der Eltern, dem Nachmittagsprogramm am Fernseher oder Tablet, bis hin zu kleinen mini Fernsehern, die man scheinbar nun schon im Auto haben "muss", dass sich der Nachwuchs nicht langweilt.

Ich selbst habe einen 6-jährigen Sohn und auch bei uns gibt es hin und wieder einen Kinderfilm. Aber die großen Abenteuer erleben wir draußen in der Natur, beim Schnitzen, Rad fahren, Picknicken, . . .

Was mich nun wirklich geschockt hat, ist, dass sogar im Urlaub scheinbar keine Minute vergeht, ohne so ein doofes technisches Gerät in der Hand.

Im Zug werden keine Kühe mehr gezählt die am Fenster vorbei huschen, im Flugzeug ist keinerlei Interesse an den Geschehnissen am Rollfeld oder den eindrucksvollen Wolkenbildern.

Am Strand wird der Sand zum Burgen bauen, das Meer zum plantschen und entdecken der Unterwasserwelt, immer öfter gar nicht wahr genommen. Da all zu oft der Kopf im Handy/ Tablett steckt. Wenn ein Kind scheinbar gemütlich und ruhig am Mittagstisch sitzt, ist nicht selten das Handy mit passendem Kinderfilm der Grund!

Ich hätte gerne von einigen Kindern gewusst, am Ende der Zugfahrt, am Ende des Fluges, was sie sich gemerkt und mitbekommen haben von diesem aufregendem Tag der doch eigentlich ein Abenteuer hätte sein können?

Carmen Sterzing, 5301 Eugendorf