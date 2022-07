Kinder konnten ihre Talente zeigen

Die Mittelschule Maishofen ist seit dem Schuljahr 2021/22 am Pilotprojekt "Jugend stärken" beteiligt. Verschiedene Module werden in allen Fächern in den Schulalltag eingebaut, um die Stärken jedes Einzelnen hervorzuheben.

Um das vielfältige Spektrum an Talenten darzustellen, wurde eine Veranstaltung organisiert, bei der alle Klassen gemeinsam ein Programm auf die Beine stellten. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten auf der Bühne Musical, Gesang, Tanz und Theater. In Kurzvideos bewiesen sie zudem ihre Kreativität und ihren Ideenreichtum. Das Miteinander, die Begeisterung und die individuellen Stärken standen im Mittelpunkt des "Mutmachtages".

Das Publikum durfte sich in zwei Vorführungen vom Programm überzeugen lassen. Der tosende Applaus war die schönste Bestätigung für all die Leistungen und wird den Akteuren noch lange in Erinnerung bleiben.

Bilder und die Videos können auf der Schulwebsite aufgerufen werden.



Monika Lochner, BEd, Religionslehrerin, Mittelschule Maishofen