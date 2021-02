Kinder kosten viel Geld

Zum Leserbrief "Was ist mit Ausgaben für Schule zu Hause?" vom 17. 2. 2021:

Herr Huber schreibt, dass er für seine Kinder im Homeschooling einen Schreibtisch und Laptops kaufen musste und sich die Heizkosten für zwei Zimmer erhöht haben, er aber für diese Mehrkosten keinen Zuschuss vom Staat bekommt. Daraus folgert er dann, dass Kinder den Politikern weniger wert seien als Erwachsene.

Der Staat ist ja nicht für alles zuständig. Man bekommt für jedes Kind Kinderbeihilfe. Die ist nämlich dafür gedacht, die Mehrausgaben für Kinder, zum Teil wenigstens, abzudecken.

Einen Schreibtisch braucht sowieso jedes Kind, es kann aber auch am Küchentisch seine Aufgaben erledigen. Ab der Oberstufe ist ein Laptop Voraussetzung. Zwölf- bzw. 15-Jährige sind in der Oberstufe. Also hat der Erwerb eines solchen nicht unmittelbar mit Homeschooling zu tun.

Ich habe vier Kinder - drei davon inzwischen Akademiker -, denen mein Mann und ich ganz selbstverständlich Schule und Ausbildung bezahlt haben. Kinder kosten Geld - viel Geld. Aber das weiß man schon, bevor man sie bekommt.

Übrigens: Starkes Internet sollte inzwischen in jedem Haushalt so selbstverständlich und unentbehrlich sein wie elektrischer Strom und hat absolut nichts mit Homeschooling zu tun.



Gabriele Stögerer, 2620 Mahrersdorf