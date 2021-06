Kinder sind keine Nebensache

Liege ich falsch, oder sollte man seinem Nachwuchs Sicherheit und ungeteilte Aufmerksamkeit schenken?

Ich treffe leider immer häufiger auf Handysüchtige Mütter, die scheinbar mehr Freude an ihrem Smartphone als an ihrem Nachwuchs zu haben scheinen.

Sogar Bademeister schlagen bereits Alarm: Immer öfter müssen Kleinkinder gerettet werden, weil Eltern, statt sie zu beaufsichtigen, an ihrem Mobiltelefon hantieren. Es ist höchste Zeit, solchen verantwortungslosen Eltern den Marsch zu blasen und sie auf ihren Verstand (?) und ihre Verantwortung hinzuweisen.

Da ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass es auch vernünftige Elternpaare gibt, verweise ich in verantwortungsvoller Weise auf die 10 med. Handyregeln der Ärztekammer Wien.

Daniela Pichler, 5324 Hintersee