Kinder sind unser aller Zukunft

Dass Kinder und Jugendliche diejenigen sind, die in der Coronakrise am meisten an Normalität, Chancen und wichtigen sozialen Kontakten verloren haben, ist bekannt. Sie tun dies für die Älteren unserer Gesellschaft. Dafür werden sie ruhig gestellt: Mit Fernsehen, Computer, eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Es wird zwar jeden zweiten Tag Schulunterricht geben, aber auch hier heißt es: Ruhig beschäftigen, kein Turnen, kein Singen (!).

Die Wirtschaft hat eine starke Lobby, die medienwirksam auf ihre Nöte aufmerksam macht. Das haben Kinder und Jugendliche nicht. Was ich bis jetzt schmerzlich vermisse, sind konkrete Maßnahmen von Seiten der Politik, um die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die weitere Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen möglichst gering zu halten.

Und ja, auch dafür werden wir Geld investieren müssen!





Dr. Katahrina Ude-Schoder, 5023 Salzburg