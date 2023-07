Die Aussagen von Frau Dr. Holz-Dahrenstaedt im Leserbrief "Es dauert zu lange, bis geholfen wird" sind sehr mutig und auf den Punkt gebracht. Das Verharmlosen von Problemen von Kindern ist allemal einfacher und bequemer, wenn nicht "feige", als sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen - leider auch noch in der heutigen Zeit.

Ich habe Jahrzehnte mit Kindern gearbeitet. Viele davon waren traumatisiert (Krieg, Verwahrlosung, extreme Erziehung, religiöser Extremismus, Intoleranz). Es ist erwiesen, dass Kinder für eine negative Erfahrung sieben positive Ermutigungen benötigen, um das Negative verarbeiten zu können. Kinder sind unsere Zukunft! Wollen wir keine positive Zukunft?

In einer Demokratie ist kritisches Denken erlaubt, aber auch die Achtung allen Menschen gegenüber, besonders den schwächsten "Gliedern" in unserer Gesellschaft. Wir wollen doch nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist niemals zu spät. Bringen wir den Mut auf und fangen wir noch heute mit dem Hinschauen und Aufarbeiten an!



Gabriele Kalteis, 5020 Salzburg