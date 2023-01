Kinder und Religion

So muss man Kinder zum christlichen Glauben hinführen, dass sie in die Tradition hineinwachsen, schöne Erlebnisse haben, etwas sinnvolles tun. Ohnehin sollten wir unseren Glauben gerade heute in kirchenkritischen Zeiten offensiv vertreten. Natürlich ist es furchtbar, wenn Geistliche Kinder missbrauchen, und die Kirchenleitung hat hier mancherorts versagt . Doch rate ich zu mehr Fairness. Für die Bestrafung von Verbrechern sind Polizei und Justiz zuständig, die sich selbstkritisch fragen müssen, ob sie hier genug getan haben. Deutsche und österreichische Ärzte ermordeten im "Dritten Reich" Tausende von Behinderten. Warum empört sich niemand darüber? Der Beruf des Arztes ist trotzdem der am höchsten geachtetste, und die Ärzteschaft arbeitet erst ganz langsam die damaligen Untaten auf.



Pfarrer Christian Fuchs, D-91468 Gutenstetten