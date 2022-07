Kinder unerklärt vor Tatsachen gestellt

Sehr geehrte Frau Dr. Andrea Holz-Dahrenstaedt! Ich möchte mich für Ihren Leserbrief bedanken. In allen Punkten gebe ich Ihnen völlig recht und Sie sprechen mir aus der Seele. Ich kenne die politischen Hintergründe nicht. Ich bin nur die Großmutter eines betroffenen Kindes (elf Jahre) und erlebe dessen große Traurigkeit und das "Nichtverstehen" dieses brutalen Zerstörens des kleinen Parcours hautnah mit.

Das Mountainbiken war seine tägliche Freude, Abwechslung, körperliche Ertüchtigung, Treffen mit Freunden, Ansporn zum Sport und bot auch Abstand von all den coronabedingten Schwierigkeiten. Nun ist dieser Platz zerstört, und es macht mich traurig, mitansehen zu müssen, wie er und sicher auch die anderen Kinder leiden.

Ein Ausweichplatz an anderer - weiter entfernterer - Stelle wäre für die Kinder aus Aigen, Parsch, Salzburg Süd auch keine Lösung, da sie diesen dann nicht mehr selbstständig erreichen können (was bisher an der Salzach entlang und in kurzer Entfernung) möglich war.

Ich weiß, dass ich mit meinem Schreiben nichts mehr ändern werde, aber es war mir ein Bedürfnis, Ihnen dies zu schreiben. Auch möchte ich nicht so "sprachlos" sein wie die Kinder.

Das Mindeste bei solchen Aktionen wäre - wie Sie richtig schreiben - das Einbinden der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Man sollte die Kinder nicht als unmündig betrachten und auch nicht vor unerklärte Tatsachen stellen. Man würde eventuell erstaunt sein, wie vernünftig man mit der kommenden Generation reden kann.



Gertrud Treiblmayr, 5020 Salzburg