Kinder, unser Zukunft?

Es heißt doch, dass "Kinder unsere Zukunft" sind!? Doch welche Zukunft überlassen wir unseren Kindern?

Solange wir zu unserer sportlichen Ertüchtigung daheim auf der Couch liegen und uns an fragwürdigen Sportereignissen wie Formel 1, diversen Motorradrennen oder gar Motocross-Rennen, das darüber hinaus auch noch in Wald und Flur mit Abgasen und Lärm unsere doch so heile und schöne Natur verseuchen muss, erfreuen, haben wir noch nichts gelernt.

Ich höre schon die Schimpftriaden mit den Beschwichtigungen, von wegen umweltfreundliche Motoren usw.

Wir sollen Öl, Gas, Strom in unseren Haushalten einsparen und dabei vielleicht unsere Kinder frieren lassen? Nicht so oft mit dem PKW fahren und unsere kranken Angehörigen dann vielleicht mit den Öffis zur Behandlung bringen? Nicht mehr so viel und weit in den Urlaub fliegen, für den wohlverdienten Urlaub einmal im Jahr, aber die Hobbysportler düsen mit ihren Kleinflugzeugen über unsere Köpfe hinweg ... ? Wer denkt ernsthaft über die Zukunft unserer aller Welt nach? Unsere Kinder hätten es verdient, dass die klugen Köpfe sich damit beschäftigen:

- nicht Motoren für den Sport konstruieren, sondern für die Allgemeinheit

- Energiegewinnung zulassen, z.B. Windräder

- Ressourcen verwenden, nicht verschwenden

- der Landwirtschaft helfen, echte Lebensmittel zu produzieren

- nicht Großkonzerne fördern, die industrielle, ungesunde Nahrung herstellen

- u. v. m.







Gerlinde Hlawa, dreifche Oma, 5400 Hallein