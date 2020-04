Kinderbetreuung und Heimarbeit

"Eltern, die von zu Haus arbeiten, haben keinen Anspruch auf Kinderbetreuung." Ich weiß nicht, wer auf solche welt- und lebensferne Ansichten bzw. Aussagen kommt. Die Konsequenz daraus wäre doch, dass wir alle unsere Kinder ins Büro mitnehmen, wenn das alles so einfach ist. Für die Landesregierung, im Speziellen Frau LR Klambauer, sehen wir es als ihre Aufgabe an, ihre Energie anstatt in mediale Eruptionen besser in sorgsam formulierte Verordnungen zu fokussieren. Schlampigen Handwerkern vertraut man nicht.



Fam. Moser-Zeng, 5700 Zell am See