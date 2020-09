Kinderbetreuung und Wahlfreiheit

Angeführt von der Industriellenvereinigung fordern die Sozialpartner/-innen wieder einmal mehr Geld für die familienexterne institutionelle Betreuung der unter dreijährigen Kleinkinder. Dass es dieses Betreuungsangebot braucht steht außer Zweifel: Manche Eltern brauchen sie, andere wollen sie und auch für manche Kleinkinder ist es gut, dass es sie gibt. Damit sich Eltern die familienexterne institutionelle Kleinkindbetreuung in Krabbelgruppen etc. leisten können, werden diese Einrichtungen mit rund 1000 Euro je Kleinkind im Monat unterstützt.

Damit sich Eltern die familieninterne Betreuung ihrer unter dreijährigen Kleinkinder leisten können, erhalten sie hingegen keine vergleichsweise Unterstützung von der öffentlichen Hand. Wenn also die Arbeit der Kleinkindbetreuung außerhalb der Familie erfolgt, dadurch Investitionen in zusätzliche Betreuungsräumlichkeiten erfolgen, zusätzliche Arbeitsplätze für Pädagog/-innen geschaffen werden und zusätzliche Betriebskosten anfallen, entsteht zusätzliche Wertschöpfung am Markt und damit Wirtschaftswachstum. Und dies wird mit 1000 Euro je Kleinkind und Monat mit Steuermitteln gefördert.

Würde die Betreuungsarbeit der Kleinsten in der Familie nur halb so viel öffentliche Unterstützung erfahren, könnten es sich womöglich viele Eltern leisten, das zu tun, was sie vielleicht ohnedies gern tun würden, nämlich die ersten paar Lebensjahre ihr Kleinkind familienintern betreuen. Mit finanziellem Anreiz zum Splitting der Wochenarbeitszeit der Eltern könnte es sogar gelingen auch Väter stärker in die Kleinkindbetreuung einzubinden. Das wäre dann echte Wahlfreiheit in der Kleinkindbetreuung! Weil aber die familieninterne Betreuungsarbeit nicht am Markt erfolgt und daher nicht im Bruttoinlandsprodukt aufscheint, ist das schlecht für das Wirtschaftswachstum. Und nur darum geht es denen, die das Geld haben und vom Wirtschaftswachstum profitieren. Leider lassen sich die Genoss/-innen wieder einmal vor den Karren der Boss/-innen spannen, anstatt über Alternativen nachzudenken.

Dr. Josef Guggenberger, 5165 Berndorf bei Salzburg