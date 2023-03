Kinderbetreuung: Wahlfreiheit in alle Richtungen

Frau Pabinger, herzlichen Dank für Ihren Leitartikel (SN, 22. 3.). Ich schreibe Ihnen einerseits als Mutter und anderseits als Pädagogin. Genau das ist es - wahre Wahlmöglichkeit! Ich kenne sehr viele Mütter, die gerne noch bei ihrem Kind zu Hause bleiben würden, es sich aber finanziell nicht leisten können. Sehr gut finde ich auch Ihre Feststellung, dass durch die "Herdprämie" die Erziehungsarbeit zu Hause abgewertet wird.

Gerade in den elementaren Bildungseinrichtungen merken wir extrem, dass das Elternhaus die Erziehungsarbeit immer mehr in die Fremdbetreuung abgibt.

Es ist wirklich gut, dass es einen Leitartikel wie den Ihren gibt.

Genau: Wahlfreiheit in alle Richtungen!





Ingrid Weiser, Leitung Kinderhaus Seeham, 5164 Seeham