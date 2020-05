Kindergärten in Coronazeiten

Sehr geehrte Politiker/-innen! In Wahlkampfzeiten werden Kindergärten als Bildungseinrichtungen angepriesen. Zurzeit sind sie "nur" Aufbewahrungsstätten. Tatsächlich ist es so, dass wir Pädagogen/-innen die Kinder auf viele Herausforderungen in ihrem Leben vorbereiten. Besonders deren soziale Fertigkeiten liegen uns am Herzen. Ohne uns könnte der Schulstart für einige Kinder schwierig werden. In Zusammenarbeit mit den Eltern gelingt uns eine bestmögliche Vorbereitung dafür.

Zurzeit ist das alles anscheinend nichts wert! Wir sind genauso wie die Schulen eine wichtige Bildungseinrichtung. Wir wollen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird.

In diesen Zeiten sind wir auch gern für die Kinder da. Leider wird hier auf den Schutz der Gesundheit von den Kindern und uns Pädagogen/-innen derart vergessen. Die vorgegebenen hygienischen Richtlinien sind nicht umsetzbar. Junge Kinder können weder Abstand halten noch denken sie daran, in den Ellbogen zu nießen. Außerdem: Wer wird einem jungen Kind sein Kuscheltier von zu Hause verwehren, das in dieser Zeit noch viel mehr Halt und Sicherheit gibt als sonst? Laut Hygieneempfehlungen sollte schließlich darauf verzichtet werden. Desinfizieren: nach jedem vom Kind benützten Spielzeug/Farbstift …?

In der Schule besteht in den Pausen Maskenpflicht und bei uns im Kindergarten nicht. Da entsteht bei den Schulkindern Verwirrung, wenn sie zur nachschulischen Betreuung in unsere Einrichtung kommen. Gleichzeitig können wir aber von den Kindergartenkindern nicht verlangen, eine Schutzmaske über Stunden zu tragen.

Wir könnten noch unzählige Beispiele auflisten, warum wir die Gesundheit der Personen in unserer Einrichtung nicht schützen können.

Generell ist es paradox, dass unsere Gesundheit und jene unserer Familien nichts wert ist. Wohin führt das noch?



Das Team des Gemeindekindergarten Krispl-Gaißau, Kontakt: Martina Weißenbacher, 5425 Krispl