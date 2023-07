Kindergärten nicht ausspielen

Ich war überrascht zu lesen, dass Koko die neue Gehaltsregelung in den städtischen Kindergärten wohl dazu nutzen will, sich unter den privaten Kindergärten als größter Anbieter quasi eine Sonderstellung zu erarbeiten und weiter zu expandieren ("Kindertagesbetreuung: Salzburgs größter Anbieter Koko zahlt mehr Gehalt bei weniger Arbeit"). Sollte es nicht das Ziel sein, dass alle privaten Kindergärten das neue Gehaltsschema übernehmen können und so der Grundsatz "Gleiches Geld für gleiche Arbeit" gilt? Die privaten Kindergärten sollten sich nicht gegeneinander ausspielen (lassen). Meiner Erinnerung nach wollte Frau Landesrätin Klambauer tatsächlich auch nur die Einführung des Gehaltsschemas abwarten und dann die Landesförderung anpassen, sodass private Kindergärten dieses auch übernehmen können. Ich kann nun nur an Frau Svazek als ihre Nachfolgerin appellieren, sich dieser Sache bald anzunehmen. Private Kindergärten leisten einen wichtigen Beitrag und bieten Eltern eine breitere Auswahl für ihre Kinder. Man sollte diese Angebotsvielfalt nicht in Gefahr bringen!



Magdalena Gastinger, 5020 Salzburg