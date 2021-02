Kindergarten und Corona

Anknüpfend an den Leserbrief einer besorgten Kindergartenpädagogin von vergangener Woche (SN, 30.1.): Wieder ein Kindergarten-Cluster - und nicht nur in Salzburg, auch im östlichsten Bundesland gab es zum Beispiel in Eisenstadt in einem Kindergarten fünfzehn infizierte Kinder und fünf positive Pädagoginnen - von verschiedenen Angehörigen der betroffenen Kinder ganz zu schweigen. Es ist schwierig - bei den Skilehrern könnte ja noch aufs Kuscheln verzichtet werden, bei Kindergartenkindern geht es gar nicht. Daher: regelmäßige Testungen für alle Pädagoginnen, Beachtung der Regeln und schnelles, effizientes Nachverfolgen von Verdachtsfällen.





Dr. Alfred Stiskal, FA f. Kinder und Jugendheilkunde, 7000 Eisenstadt