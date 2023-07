Kindergefühle ernst nehmen

Am 15. 7. 2023 fuhr ich mit meiner Familie mit dem Fahrrad ins Waldbad Anif. Kurz vor dem Ziel stürzte mein achtjähriger Sohn mit seinem Fahrrad und zog sich zum Glück "nur" ein paar Schürfwunden und einen gehörigen Schrecken zu. Hinter uns kam ein älterer Mann mit seinem Fahrrad nach und rief meinem Sohn im Vorbeifahren zu: "Ist ja nichts passiert!"

Nun, aus der Sicht meines Sohnes war sehr wohl etwas passiert. In diesem Moment war erstens das Ausmaß der Verletzungen noch völlig unklar und zweitens war jedenfalls erkennbar, dass der Sturz meinen Sohn so erschreckt hatte, dass er zu weinen begann. Der Herr bekam dann leider meinen mütterlichen Zorn zu spüren: Ich rief ihm zu - wahrscheinlich in keinem sehr freundlichen Ton -, dass das wirklich ein blöder Kommentar sei. Dafür möchte ich mich entschuldigen, er hat es sicher nur gut gemeint.

Wieso ärgerte mich sein Zuruf so? Wir Erwachsenen neigen dazu, Kindern ihre Empfindungen und Gefühle abzusprechen. Der Kommentar "Es ist doch nichts passiert" wird gerne zum Besten gegeben, wenn sich ein Kind weh tut, sich erschrickt, es zornig ist oder sonst eine "negative" Emotion zeigt. Die Botschaft hinter dieser meist gut gemeinten Aussage ist jedoch fatal: Der Erwachsene bringt dem Kind damit bei, an seinen eigenen Gefühlen zu zweifeln und ihnen nicht mehr zu vertrauen.

Aufgabe eines fürsorgenden Erwachsenen ist es, ein Kind darin zu bestärken, die eigenen Gefühle anzuerkennen, wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Darüber hinaus würde es sich niemand erlauben, in einer solchen Situation einem fremden Erwachsenen zu sagen "Ist ja nichts passiert". Und wenn doch, würden die meisten das als einen ziemlichen Affront empfinden. Warum ist das bei einem Kind anders?

Der werte Herr wollte meinen Sohn mit seiner Aussage vermutlich nur trösten. Mit der Frage: "Hast du dir wehgetan?" oder "Kann ich dir helfen?" wäre ihm das besser gelungen.



Mag. Johanna Fellinger, 5400 Hallein