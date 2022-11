Kinderkriminalität braucht ernsthafte Konsequenzen

Im Artikel "Mehr straffällige Kinder", SN vom 11. November, habe ich vergebens das Wort "Eltern" oder "Erziehungsberechtigte" gesucht. Ich konnte es nicht glauben, dass man in dieser wichtigen Thematik die Verantwortung der Eltern oder Erziehungsberechtigten unbehandelt lässt. Sind sie nicht die Erstverantwortlichen in dieser Sache? Sie aus der Verantwortung zu entlassen, ist meines Erachtens, ein schwerer Fehler. Dieser Artikel lässt auch die verantwortungsvolle Erziehungsarbeit der weitaus überwiegenden Zahl von Eltern und Erziehungsberechtigten unerwähnt und unbedankt. Eine gründliche Ursachenforschung muss an der Wurzel ansetzen. Wenn zum Beispiel Kinder um vier Uhr 30, also zu nächtlicher Zeit, auf krimineller Tour unterwegs sind (Beispiel!), gibt es eine Verantwortung. Die Steigerung der Straftaten von Kindern von 6222 (2012) auf über 8000 (2021) müsste auch den verantwortlichen, staatlichen Stellen Sorgen bereiten. Über 800 Kinder waren noch keine neun Jahre alt. Soll die Gesellschaft das als gegeben hinnehmen? Auf keinen Fall! Ich habe mit vielen Menschen über diese Thematik gesprochen. Entrüstung und Empörung waren die Reaktionen. Wenn Kinder schon zu solch schwerwiegenden, kriminellen Handlungen fähig sind, dann muss auch das Alter der Strafmündigkeit gründlich überprüft werden. Reden allein führt zu keinem Ziel. Das gilt für alle Bereiche menschlichen Zusammenlebens. Es muss ernsthafte Konsequenzen geben für alle Beteiligten, für "kriminelle Kinder" und für die Erziehungsberechtigten.

OSR, Mag. Wilhelm Jobstmann, 8020 Graz