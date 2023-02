Kinderkrippen für Kleinstkinder nicht die beste Wahl

Vielleicht sollten die politischen Parteien in Salzburg rechtzeitig vor der Landtagswahl über das Thema Kinderkrippen-Betreuung nachdenken und darüber diskutieren. Der neue SPÖ-Chef in Niederösterreich zählt zu seinen Prioritäten eine flächendeckende Kinderkrippen-Betreuung für alle Kleinkinder ab dem ersten Jahr. Es mag allerdings Eltern geben, die ihr Kind nicht vor dem Kindergartenalter in Kollektivbetreuung geben möchten. Meiner Meinung nach eine nachvollziehbare Position, zeigen doch sozialpädiatrische Studien (die allerdings in Österreich nie von den Medien zitiert oder veröffentlicht werden), dass Gruppenbetreuung (und zwar unabhängig von deren Qualität) für Kleinstkinder nicht die optimale Betreuungsform ist. Für die physische und psychische Gesundheit ist für Ein- bis Dreijährige die Betreuung in einem familiären Umfeld mit wenigen Bezugspersonen die beste Wahl.

Daher sollte die elterliche Erziehung in diesen frühesten Entwicklungsjahren zeitlich und finanziell unterstützt werden. So muss das Recht auf Karenz von zwei auf drei Jahre ausgeweitet werden und während dieser Zeit durchgehend ein einkommensabhängiges Kindergeld (80 Prozent) angeboten werden. Letzteres allerdings nur, wenn beide Elternteile diese zumindest 40 bis 60 aufteilen. So könnte die Belegung der Kinderkrippen wesentlich entlastet werden, was zu ihrer Qualitätserhöhung und gleichzeitig zu einer Kostenverringerung beitragen könnte.





o. Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert, 2380 Perchtoldsdorf