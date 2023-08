Kindertauglichkeit von Abendkonzerten

Sonntag, 6. August, 20.30 Uhr, Salzburger Orgelkonzerte 2023 in der Franziskanerkirche. Laut Programmankündigung unter dem Thema "die Welt davor", an der Orgel Markus Stepanek mit Werken von W. A. Mozart, Maximilian Kreuz mit der Uraufführung "Die Welt" (der Komponist war anwesend), Jehan Alain, Camille Saint-Saëns und Maurice Duruflé. Walter Müller rezitierte seine wohlüberlegt sensibel gestalteten, die historische Kriegsglorifizierung gleichzeitig thematisierenden und infrage stellenden Texte und schuf so die Verbindung mit den unter die Haut gehend gespielten Orgelwerken.

Und dann geschah vor dem dritten Musikstück unvermutet Folgendes: Der Rezitator erklärte, dass eine Zuhörerin reklamierte, ihr anwesendes Kind sei erschreckt, über "so viel Krieg" zu hören, und überhaupt sei man ja in einem Orgelkonzert. Folglich verzichtete der Rezitator auf weitere Texte, um, wie er sagte, kein einziges Kind zu ängstigen.

Meine Bitte an Eltern: Überprüfen Sie, bevor Sie mit Kindern ein Konzert besuchen, ob Sie für Ihr Kind die passende Veranstaltung gewählt haben, eine Beginnzeit von 20.30 Uhr könnte weiters Ihr Kind schon überfordern.

Hoffentlich findet das geplante 2. Orgelkonzert mit Rezitation "die Welt danach" unverstümmelt am 18. August um 20.30 Uhr statt und viele ausreichend belastbare Besucherinnen und Besucher nehmen an dieser berührenden hochkarätigen Konzertveranstaltung teil.



Marianne Figl, 5020 Salzburg