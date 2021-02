Kindeswohl ohne Medien

Natürlich war durch die Medienberichterstattung die Abschiebung von Kindern in ihre Heimatländer herzberührend. Nur, wo sind die Medien, wenn alleinerziehende Mütter mit ihren kleinen Kindern durch Delogierung auf der Straße stehen und zusehen, wie durch Räumungsbescheid ihre Möbel in einen Möbelwagen verladen werden. Gibt es keine Verwandte oder Freunde, die die verzweifelte Familie aufnehmen, so sorgt für die Kinder das Jugendamt und der Mutter wird zur Obdachlosen. Wenn durch soziale Einrichtungen und Service-Clubs das Schlimmste abgewendet werden kann und kleine Kinder weinend sagen, "Mama es gibt doch noch einen lieben Gott", dann berührt das mindestens so wie die gezeigten Bilder, der vor kurzem durchgeführten Abschiebung. Nachdem das Sozialamt seit Jänner 2021 die Anmietungsobergrenze für die Haftungserklärung für die Kaution gesenkt hat, ist Schlimmes zu befürchten. Das wird viele sozial schwache Familien verzweifeln lassen, wenn bei einer Wohnungsübernahme praktisch vier bis fünf Mieten aufgebracht werden müssen. Hier ist auch dem Kindeswohl zu dienen. Wenn Mietrückstände gegeben sind, so ist vor allem bei genossenschaftlichen Wohnungen die Frage zu stellen, warum die Familie die finanzielle Leistung nicht aufbringen kann. Wenn das Geld nicht oder nur teilweise aufgebracht werden kann, dann ist ein anderer Weg zu finden als die Delogierung mit Anwalts-, Gerichts- und Transportkosten. Bei der Kaution könnte das Sozialamt auch so vorgehen, dass der Mieter den für ihn finanziell möglichen Teil übernimmt und über einen längeren Zeitraum mit zinsenfreien Raten den Rest der Kaution abzahlt. Es wird zum Wohl der Kinder notwendig sein, Familien, die in Not geraten sind, bei ihren Problemen zu helfen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Es gibt viele soziale Einrichtungen, die sich hoch qualifiziert anbieten und helfen können Problemlösungen zu finden, nur sie müssen auch angesprochen werden.



Wolfgang Pöhl, 5026 Salzburg