Brillenpinguine, in der Wildnis wohnhaft an Südafrikas und Namibias Küsten. Neuerdings leben aus Eiern in europäischen Zoos geschlüpfte Tiere im Afrikagelände des Hellbrunner Zoos. Wie ein zu groß geratenes Kind stehe ich zusammen mit jubelnden Kleinen begeistert vor ihrem komfortablen Gehege. Ich filme und fotografiere die lebhaften Schwimm- und Tauchvögel, die uns

genauso fasziniert betrachten wie wir sie. Ein Kindheitswunsch ging in Erfüllung! Dieses Erlebnis muss ich einfach mitteilen.



Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen