Kirche sind viele Männer und Frauen - und ohne große Bühne

31. Juli 2022, 9.30 Uhr, Pfarrkirche St. Andrä, Salzburg. Ein Familienfesttag führte uns in den Gottesdienst nach St. Andrä. Ein Ort, ein Raum, ein kostbarer spiritueller Raum, wenn auch renovierungsbedürftig. Er war gefüllt mit kostbaren Menschen, weil Gott uns genauso sieht.

27. August 2022, SN: "Pläne: Lokal und Hotelsuite in Andräkirche". Die Pläne werden noch präsentiert, dabei spielt auch die Loretto- Gemeinschaft eine Rolle. Es gäbe große Pläne, so von Loretto-Mitbegründer Patrick Knittelfelder, er sei aber dabei nur ein kleines Rädchen. Und da begann mein: "Ich sitze im falschen Film!" Hr. Patrick Knittelfelder und die Loretto-Gemeinschaft könnten einem ja schon richtig leid tun . . . Home Base, City Campus, Dombuchhandlung usw. Alles nachzulesen!

4. Juni in den SN: "Die einflussreichen Lorettos hinterfragen die Erzdiözese".

15. August, Maria Himmelfahrt: Jungfrauenweihe im Dom! Ich habe sie via Lifestream miterlebt. Es sei jeder Frau unbenommen, sich als Braut Jesu weihen zu lassen, ich denke mir nur, wie die anderen 45 geweihten Jungfrauen in Österreich ohne diesen medialen Rummel (ich war schockiert) sich wertgeschätzt fühlten? Eine großartige Werbekampagne für Loretto! Ob der eingeforderte Respekt vor dieser Entscheidung auch anderen Lebensentscheidungen zugestanden wird?

Es sind und bleiben mir im Herzen jene, die mit Hingabe, Ernsthaftigkeit und Zuversicht an dieser Kirche mitwirken. Ebenso denke ich an jene, die mit betrübter Seele sagen: "Ich mag da nicht mehr mittun!" Kirche ist mehr als Bischöfe und Experten, mehr als Leadership und Elite und es wird ihnen nicht die große Bühne geboten. Da sind die vielen Männer und Frauen, Jung und Alt, aus allen Lebenssituationen und vor allem auch zu ebener Erde, mit ihrer Freude und Trauer. Möge die Kostbarkeit und Einzigartigkeit jedes Menschen, wieder in unseren Herzen Platz finden!



Franziska Linsinger, 5621 St. Veit im Pongau