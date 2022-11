Kirche und Politik sollten für die Schule an einem Strang ziehen

Wie in den Medien berichtet, soll die katholische Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße geschlossen werden. Ich habe diese Schule selbst vor vielen Jahren besucht, damals haben hauptsächlich Klosterschwestern unterrichtet. Ich hatte meine Mutter verloren und mein Vater war froh, eine Schule zu finden, in der ich auch ein Mittagessen und eine Nachmittagsbetreuung bekam. Es gibt einen schönen Garten und sogar eine eigene Kapelle. Ich erinnere mich gut und mit Dankbarkeit daran.

Ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass viele Eltern ihre Kinder gerne in diese Schule schicken wollen, da diese Schule bekannt ist für die gute und positive Atmosphäre, dass es aber leider nicht genügend freie Plätze gibt. Der Bedarf ist jedenfalls vorhanden.

Hier sollten doch endlich einmal Kirche und Politik an einem Strang ziehen, um diese Schule zu erhalten. Es wird doch immer wieder erwähnt, wie wichtig das Wohl und die Bildung unserer Kinder ist, liegt doch auch in unseren Kindern die Zukunft.

Leider scheint aber wieder das Geld in den Vordergrund zu rücken. Was haben wir von Wohnungen, die vielleicht nur für ein paar Sommermonate bewohnt werden? Unsere Kinder brauchen die Schule aber das ganze Jahr.

Ich hoffe doch sehr, dass hier eine Lösung gefunden wird und diese sehr begehrte Schule erhalten bleibt.



Veronica Edelsfeld, 5020 Salzburg