Kirchenasyl für einen 26-jährigen Lehrling

Ich frage mich schon, welches Recht noch über dem Gesetz steht, wenn ich vom Kirchenasyl lese. Machen wir es doch viel einfacher. Wir überlassen den Kirchen die Zuwanderung aus aller Herren Länder. Gleichzeitig damit verbunden natürlich die Gerichtsbarkeit.

Ein Pfarrer entmachtet die staatliche Ordnung und stellt eigene Regeln auf. Geht somit Barmherzigkeit vor aller staatlichen Ordnung. Wenn nun jeder Pfarrer in Österreich seinen Pfarrhof mit "Flüchtlingen" füllt, dürfte es wohl in Hinkunft keinen Mangel an Nachwuchs geben oder? Auf der einen Seite wird nach Fluchthelfern gefahndet, auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die dies verbieten. Das Kirchenasyl galt für einige wenige Adelige, Könige usw., keineswegs aber für eine Masseneinwanderung.

Ich habe keinen Zweifel, dass sich der junge Afghane mangels anderer Möglichkeiten mit der vorhandenen Lehrstelle abfindet. Auf Dauer war noch nie etwas perfekt, verständlich dass ein Betrieb jede Kraft für Arbeit sucht, besonders dann, wenn die Kosten dafür sehr günstig sind. Es geschieht im Leben nie etwas ohne Hintergedanken. Geschenke gibt es garantiert nicht in der Wirtschaft.



Johann Ziniel, 7100 Neusiedl am See