Kirtag in Elixhausen: Seit Jahren für mich eine Tradition. So die Ortsmusikkapelle mit deren umtriebigem Kapellmeister Stefan Eder, der auch ein Virtuose auf der Trompete ist. Nicht zu vergessen die talentierte junge Sängerin. Dank auch an die vielen Freiwilligen der örtlichen Vereine. Übrigens auch die Grillhendl sind eine Gaumenfreude. Weiter so, bis zum nächsten Mal!

Leonhard Kocher, 5026 Salzburg