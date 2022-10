Klamme Kinderfinger durch fehlendes Warmwasser

Großartig, das "erschütternde Geständnis" über das "dunkle Geheimnis" des Fritz Messner im Zusammenhang mit dem kalten Wasser in der Schule. Es ist wirklich nicht zu fassen, worüber sich allgegenwärtig und ständig empört wird. Weder die von mir in Wien besuchte Volksschule, noch die AHS und das BRG verfügten bauseits über Warmwasserentnahmestellen - weder in den Klassenzimmern, noch in den Toiletten. Die Kreidetafeln in den Klassenzimmern waren von dem jeweils dafür verpflichteten Schüler mit einem in kaltem Wasser ausgerückten Schwamm zu reinigen. Das einzige Leid, welches mir in diesem Zusammenhang in Erinnerung bleibt, sind die olfaktorischen Ausdünstungen dieser Schwämme. Auch aus der Zeit meiner universitären Ausbildung in der Salzburger Weiserstraße sind mir keine Warmwasserentnahmestellen bekannt. Selbst wenn es unglaublich klingt, aber ich habe dies tatsächlich ohne gesundheitliche Schäden überstanden!

RA Mag. Dr. Severin Irsigler, 5020 Salzburg