Klare Regeln für den Stadtverkehr!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Preuner, Am vergangenen Freitag (14. August) war es wieder einmal so weit: beide Ampeln an den Mönchsberggaragen auf Rot und Rückstau auf der Neutorstraße bis weit über die Moosstraße hinaus. Dort standen nicht nur jene, die auf einen frei werdenden Platz in der Garage warteten, sondern der gesamte Verkehr, der durch die Stadt wollte, im oberen Bereich, vor Beginn ihrer Spur, auch die Busse!

Dabei ist das Problem einfach zu lösen: Sobald die Garagen voll sind, wird ein Halteverbotsschild ausgeschwenkt und ein Mitarbeiter gibt jenen Autofahrern, die in die Garage einbiegen wollen, ein Blatt, auf dem die Zufahrten auf die Parkplätze in Salzburg-Süd und bei der Messe eingezeichnet sind, einschließlich der Abfahrtszeiten der Shuttlebusse und ihrer Kosten. Für die digital natives, die keine Pläne mehr lesen können, auch die Adressen fürs Navi nicht vergessen!

Außerdem werden die Parkplatzsuchenden darauf hingewiesen, dass sie bei ihrer Anfahrt unter dem Halteverbotsschild fotografiert wurden, und sollten sie von der Kamera, die alle drei Minuten ein Bild macht, noch einmal erfasst werden, wird ihnen der für das Halten im Halteverbot fällige Zahlungsbefehl zugestellt.

Auch die erweiterte Garage, für die ich im Interesse einer lebendigen Altstadt bin, vor allem wenn dort möglichst viele der immer noch in der Stadt stehenden Dauerparker aufgenommen werden, wird das Entstehen dieser Schlangen nicht vermeiden, sondern nur etwas verzögern.

Also führen Sie klare Regelungen ein!



Peter Schmidt, 5026 Salzburg