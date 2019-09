Klare Vorgaben fehlen

Im Supermarkt beobachtet: Es gibt Weintrauben in einer Papp-Box, aber in Plastik verpackt; dann gibt es Weintrauben in einer Hartplastik-Box; es gibt Weintrauben in einem offenen Plastiksackerl. Die wirklich nette Verkaufskraft teilt mir mit, dass alle Lebensmittel so angeboten werden müssen, dass die Kundschaft sie nicht angreifen kann. Neben den Weintrauben kann ich Zwetschken, Marillen, Äpfel und auch Gemüse angreifen, weil unverpackt. Es gäbe noch viele "verrückte Beispiele", unzählige. Was wir dringend brauchen, sind klare Vorgaben, also politische Entscheidungen, die sodann von der Wirtschaft und uns Konsumenten umzusetzen sind.

Es geht ja, denn urplötzlich gibt es keine Plastiksackerl mehr, dafür Papier- und Stofftaschen. Mich bedrückt ein Gedanke: Sind unsere Politiker und Politikerinnen schon zu alt, um etwas mit Elan und Durchsetzungskraft anzupacken? Etwas, das sich Klimaschutz nennt, wobei wir die Alternative Klimawandel ja schon erleben und unser Leben auf dieser Erde dadurch bedroht wird?

Günter Österer, 5020 Salzburg