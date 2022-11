Klare Vorschriften für Betteln mit Hund

Am 25. 11. gingen wir durch den Toscaninihof und dort saß eine ausländische Bettlerin mit einem kleinen Malteser, der offensichtlich sediert war, weil er sich überhaupt nicht bewegt hatte. Ich rief den Polizeinotruf an, wo man mir zusicherte, eine Streife vorbeizuschicken. Nach etwa 30 Minuten vergeblichen Wartens rief ich nochmals an, wann denn jemand vorbeikommen würde. Mir wurde am Telefon erklärt, dass Betteln mit Hunden in Salzburg nicht verboten sei! Ich wäre als große Tierfreundin sehr dankbar, wenn wir jetzt eindeutige gesetzliche Vorschriften erhalten würden, um die armen Tiere zu schützen!



Elfriede Stratzkaney, 5020 Salzburg