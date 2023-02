In den SN vom 9. 2. wurden die Strategien der FPÖ zur Erreichung medialer Aufmerksamkeit zurückgehend auf die Zeit von Jörg Haider bis heute sehr deutlich analysiert. Die verbalen Entgleisungen häufen sich. Es ist nur zu hoffen, dass die österreichische Bevölkerung diese Machenschaften in allen ihren Konsequenzen durchschaut und ihre Wahlentscheidung wo und wann auch immer mit einem Kreuz an anderer Stelle trifft.



Robert Faust, 5020 Salzburg