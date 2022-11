Klarstellung zum Ankauf der Antheringer Au

Bezüglich des Leserbriefs von Frau Dr. Reiter betreffend den Ankauf der Antheringer Au ist es notwendig, einiges klarzustellen, da sie offenbar über falsche oder unzureichende Informationen verfügt:

1. Die von meiner Vorgängerin Dr. Astrid Rössler maßgeblich vorangetriebene und von mir nun in Umsetzung gebrachte Vision des "Naturpark Salzachauen" ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen gegen den Klimawandel, denn Auwälder sind eine der effektivsten CO2-Speicher. Dafür ist eine massive Umgestaltung der derzeit trockengelegten Au und begradigten Salzach notwendig. Das gelingt, wie jeder Experte bestätigen wird, nur mit einem Erwerb des 520 Hektar großen Gebiets, da sich derartig große Eingriffe auf fremdem Grund nicht umsetzen lassen.

2. Derzeit wird das Au-Gebiet als Wirtschaftsbetrieb, unter anderem mit einem Wildschweingatter, geführt. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird der Wildbestand fachgerecht auf ein natürliches Maß reduziert, die Übergabe von Jagd und Forst an das Land vorbereitet und die Planungsarbeiten für die Renaturierung abgeschlossen.

3. Zu den Kosten: Der Kaufpreis in Höhe von 35,6 Millionen Euro (brutto 37 Mill.) basiert selbstverständlich auf mehreren Gutachten von gerichtlich beeideten Sachverständigen. In einem Fall wie diesem ist nicht der ortsübliche Verkehrswert heranzuziehen, der in dieser Gegend bei ca. 4 bis 5 Euro pro m² liegt, sondern ein Individualwert, da es nicht möglich ist, ein anderes Grundstück, zum Beispiel am Haunsberg, anstatt der Auflächen an der Salzach zu erwerben, denn für die Umsetzung des "Naturpark Salzachauen" benötigen wir genau diese 520 Hektar. Zum Glück haben wir im Gegensatz zu den bayerischen Kollegen auf der anderen Salzachseite auch nur einen Grundeigentümer, mit dem wir verhandeln mussten, dort sind es hunderte.

4. Zur Finanzierung: Von den 37 Mill. Euro Kaufpreis trägt der EU-Resilienzfonds (Projekt: Grüner Wandel) 23 Mill. bei, diese sind für genau solche Projekte zweckgewidmet und können nicht für den von Ihnen geschriebenen Austausch von Gasheizungen verwendet werden. Bei den Kosten für die Aufweitung der Salzach und Renaturierung der Au in Höhe von 21 Mill. übernimmt der Bund 11 Mill. für den Wasserbau und werden wir ein EU-Life-Projekt beantragen, bei dem 60% der verbleibenden 10 Mill. von der EU getragen werden.

Ich finde es bedauerlich, dass Frau Dr. Reiter die Notwendigkeit dieses Leuchtturmprojekts für den Klima-, Natur- und Gewässerschutz nicht sieht und lade Sie deshalb gerne ein, bei ihrer Parteikollegin Dr. Rössler oder mir nähere Inforationen zu diesem Jahrhundertprojekt einzuholen.







Mag. Daniela Gutschi, Landesrätin, Salzburg