"Klasse Job" für Kindergärten?

Die Idee, auch für Kindergärten Quereinsteigerinnen anzuwerben, kommt einer Verhöhnung der heute dort tätigen gut ausgebildeten Elementarpädagoginnen gleich. Die Elementarpädagogik ist die erste Stufe der Ausbildung, auf der die weiteren Wege unserer Kinder aufbauen. Hier geht es um das Verständnis der kleinkindlichen Bedürfnisse genauso wie um Empathie und Einfühlungsvermögen sowie natürlich auch um hohe Kompetenz im Umgang mit dieser sensiblen Gruppe von kleinen Persönlichkeiten. Statt mit einem Taschenspielertrick vortäuschen zu wollen, die erforderlichen Stellen über Quereinstiege besetzen zu können, sollte man mit deutlich verbesserten Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass potenzielle Mitarbeiterinnen, die bereits eine volle Ausbildung für diesen interessanten und schönen Beruf abgeschlossen haben, dann aber in Anbetracht der verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen eine andere Berufslaufbahn wählen, im ursprünglich gewählten Beruf bleiben (es geht hier immerhin um fast 50 Prozent der Absolventinnen). Als Rahmenbedingungen sind unter anderem Anzahl der Kinder pro Gruppe, ausreichende Budgets für pädagogische Ausstattung, der Verantwortung angemessene Gehälter usw. Nur so könnte gewährleistet werden, dass die pädagogische Qualität in den Kindergärten gesichert wird und diese nicht zu reinen Aufbewahrungsstätten degenerieren.

Es hilft den Kindergärten nicht, wenn der Unterrichtsminister, von dem der Vorschlag kommt, sich mit dem Verweis aus der Verantwortung entziehen will, dass für die Rahmenbedingungen die Länder zuständig sind. Dann muss man halt miteinander reden und Lösungen finden, die den Betroffenen helfen und nicht nur durchsichtige Wahlkampfparolen sind.





Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal