Klassengesellschaft - Privatjets am Salzburger Flughafen

Zu den Aussagen des Wirtschaftskammerpräsidenten zum Thema Privatjets am Salzburger Flughafen bzw. der Zunahme von sogenannten Luxus-Emissionen bedingt durch Privatflüge (SN-Lokalteil, Samstag, 1. April):

Die Aussagen des Herrn Peter Buchmüller haben mich recht fassungslos zurückgelassen. "Wir haben einen Haufen Headquarters hier. Die müssen anständig an- und abreisen können." Das lässt ja doch auf eine gewisse Wertehaltung schließen. Es erinnert an eine Chat-Affäre, in denen sich ÖVP-Kreise darüber echauffieren, mit dem "Pöbel" reisen zu müssen, und damit ungeniert über soziale Ungerechtigkeiten witzeln. Sind diese Menschen denn etwas Besseres? Zu gut, um mit einem Linienflugzeug zu fliegen? Zu gut, um ihre wertvolle Zeit im Zug zu vergeuden?

Dass die ja "nicht mit dem Lastenrad fahren" können, lässt unmissverständlich einen ziemlich widerlichen Angriff auf all jene erkennen, die sich darum kümmern, ihre CO2-Emissionen niedrig zu halten, und damit einen unverzichtbaren Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Und das, während die scheinbar "Wichtigeren" - die, die es sich leisten können - in aller Bequemlichkeit ihrem üppigen Lebensstil frönen und dabei achtlos mit wertvollen Ressourcen prassen. Alle sind gleich, aber manche sind gleicher?

Mit den Folgen dieser verschwenderischen Rücksichtslosigkeit - Stichwort Overshoot Day - hat dann das "niedere Volk" zu leben, auf dieses werden schließlich die dadurch entstehenden Probleme abgewälzt werden. Für dieses sind die öffentlichen Verkehrsmittel "anständig" genug? Kopfschütteln!

Ist es denn möglich, den Unterton, der in Sagern wie diesen mitschwingt, nicht als abwertend und niederträchtig zu empfinden?

All das, das Spalten der Menschen durch das Erheben von gewissen Persönlichkeiten auf höhere Ebenen sowie der Konservatismus der Ewiggestrigen, trägt dazu bei, dass wir eine gefährliche Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft erleben und zugleich Stillstand bei der Klimawende. Herr Buchmüller, das heißen Sie gut?



Dipl.-Ing. Franziska Fuchs Bakk. techn., 5201 Seekirchen