Klassiker Ballast

Ich freue mich auf den Besuch der Salzburger Festspiele und besonders auf die "Griechische Passion". Wie dem SN Vorbericht mit Regisseur Simon Stone zu entnehmen, ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und der immer noch unaufgearbeiteten osmanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, keine Neuinterpretation angesagt. Damit verbunden jedoch sein Verweis, dass "niemand im Publikum einen Ballast wie bei den Klassikern" mit sich trägt. Ja, vielleicht wenn jemand schon mehrmals solche Klassiker in klassischen Interpretationen gesehen und vor allem gehört hat. Was aber empfindet und animiert unser erwünschtes Nachwuchspublikum, wenn Verfremdungen, Aktualisierungen etc. den ursprünglichen Inhalt oft bis zur Unkenntlichkeit überdecken? Benötigen diese dann entsprechende Vorbereitungsarbeit oder aufwändige Nachinterpretationen? Da lobe ich mir das Musiktheater! Ich schließe mit der Bitte auch hier die Bildungsverantwortung für die nächste Generation

wahrzunehmen.



Manfred Auer, 9552 Bodensdorf am Ossiachersee