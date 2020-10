Wer mehr in den "Pensionstopf" einzahlt, sollte auch in der Pension mehr herausbekommen. Nicht so in Österreich. Die türkis, grüne Bundesregeirung hat beschlossen, rein zufällig sind demnächst in der Bundeshauptstadt, im "roten Wasserkopf" Wien Gemeinderatswahlen, die kleinen Pensionen überproportional zu erhöhen. Pensionisten, die eine Pension höher als 2.333 Euro beziehen, werden laut Medien lediglich mit Euro 35 abgespeist. Damit wird aber nicht einmal die Inflation abgegolten. Kurz und Kogler betreiben damit klassische, sozialistische Umverteilungspolitik.

Mag. Hans Georg Hollick, 5026 Salzburg