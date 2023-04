Kleben bringt nichts!

Ich halte viel von Aktionen, die dem Klimawandel entgegenwirken beziehungsweise in Richtung Umdenken motivieren; rein gar nichts halte ich von den "Klimaklebern", die sich auf stark befahrene Straßen kleben. Auch dem Vorschlag, rund um den Flughafen Sperrballone steigen zu lassen, weil die Flieger mit Kerosin fliegen, kann ich ob der Gefahr und Straftat nichts abgewinnen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn sich Menschen auf Bahngleise kleben, weil es noch Dieselloks gibt. Das alles ist sehr gefährlich, spaltet nur und bewirkt wenig. Ich wünsche mir friedliche Proteste der Art, dass die Entscheidungsträger (also die Politiker/-innen) entsprechend "genervt" werden, damit sie endlich in die Gänge kommen, damit was weitergeht, sich Windräder drehen und so weiter; das dauert alles viel zu lange und da gehört mit allen legalen und demokratischen Mitteln "draufgeklopft". Hirnschmalz und Energie bitte in diese Richtung einsetzen, es ist die Politik, die handeln und regeln kann und muss. Natürlich ist der einzelne Mensch wichtig, doch zuvor braucht es die entsprechenden Regeln.



Günter Österer, 5020 Salzburg