Kleider machen Leute - oder doch nicht?

Zu "Kleiderordnung an Schule regt Eltern auf": Allzu freizügige Kleidung sei in einer Schule nicht angebracht. Eine Schulleiterin mit Zivilcourage, die sich traut, dieses Thema aufzugreifen. Gratulation.

"Angemessene Kleidung ist eine Botschaft." In der Schule bewegt man sich noch im geschützten Bereich, aber sollte es nicht eine der Aufgaben einer Schule sein, Kinder bzw. Jugendliche auf das Leben vorzubereiten? Bauchfrei in Kombination mit heißen Höschen z. B. haben schon beim ersten Vorstellungsgespräch nichts verloren.

Leider hat unsere Gesellschaft - und das sind wir alle - auch in dieser Hinsicht versagt. Je zerrissener und je umweltschädlich abgewetzter eine Hose, desto cooler und manchmal auch teurer. Ob Kleidergröße 34 oder 54, Spaghettiträger müssen es sein; in einem Freibad manchmal im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend, an der Supermarktkasse fehl am Platz. Nicht enden wollende Lederstiefel, hautenge aussagekräftige Hosen, Transparenz und ein Dekolleté bis zum Nabel oder Po sind Signale, die für sich sprechen oder sprechen lassen. Gewollte Provokation?

Kleidung ist eine Botschaft. Meine Gedanken beim vergangenen Ausflug in die Stadt. Und es wallet und siedet und brauset und zischt; Herr, lass es wieder Winter werden.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf