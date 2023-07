Kleidung ist nicht nur Privatsache

Ich teile die Sorge der Direktorin hinsichtlich angemessener Kleidung an Schulen und Arbeitsplätzen. Ich halte es für einen wesentlichen Teil der Erziehung, Kindern situationsadäquates Auftreten zu vermitteln. Wie ich mich in der Öffentlichkeit zeige, kann keine Privatsache sein - das wäre ein logischer, aber auch psychosozialer Widerspruch. Es wird niemand lesen wollen - aber in diesem Punkt könnten wir von unseren muslimischen Mitbürgern lernen. In dieser Kultur ist es gelungen, einen respektvollen Umgang in der Bekleidung zu bewahren. Ich meine hier ausdrücklich Männer und Frauen und ich meine ausdrücklich nicht die absurde Totalverschleierung von extremen Minderheiten dort. Ich meine die auch bei uns gut sichtbare muslimische Mehrheitskultur. Ein gesundes Korrektiv für die mittlerweile bei uns vorherrschende Unkultur der Schamlosigkeit. Von Zwangsmaßnahmen, wie das Verschleiern mit XXL-Shirts bei zu sexy gekleideten Mädchen, halte ich nichts. Ebenso nichts von Kopftuchgeboten oder Kopftuchverboten. Ich halte etwas davon, unseren Kindern eine Kultur mitzugeben samt der Entscheidungsfreiheit, ob und wie man darin leben möchte.

Hans Moor, 5020 Salzburg