"Klein-Manhattan" nicht verhindert

Zu "Bauträger machen Ortspolitiker Sorgen" (28. 1. 2022): Trotz jahrzehntelanger Alleinverantwortung der ÖVP für sämtliche Bauvorhaben stellt sich nun ein maßgeblich beteiligter Politiker vor die Kamera und betrauert das Ortsbild. Genau dieses Szenario wurde der Gemeindevertretung vor Jahren vorgetragen.

Hunderte Unterschriften von Mattseer Bürgern, die sich besorgt um das Ortsbild zeigten, wurden als eigennützige Querulanten und Verhinderer von Wohnraum für junge Mattseer hingestellt. Anscheinend hat der Verlust des Bürgermeistersessels einen Sinneswandel bewirkt und für späte Einsicht gesorgt. So haben die Unterschriften wenigstens einen Sinn gehabt. "Klein-Manhattan" am Wartstein haben sie leider nicht verhindert. Die Tourismuswerbung verwendet immer noch aus gutem Grund die alten Ansichten von vor zehn Jahren. Lassen wir uns überraschen, ob sich die neue Baustelle im Herzstück des Ortes harmonisch einfügt. Sonst bleibt für Werbezwecke nur noch der Blick über den See.



Manfred Schmid, 5163 Mattsee