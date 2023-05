Kleinanalyse der Wiener SPÖ

Wenn man in Ruhe das Geschehen in der SPÖ analysiert, stößt man auf folgende Tatsachen. Zwei Bewerber und eine Bewerberin erheben den Führungsanspruch in der SPÖ. Ludwig mit dem Großteil seiner Wiener Partei entschließt sich, jene zu unterstützen, die Letzte wird und aus dem Rennen fliegt. Jetzt ist Babler Letzter von zweien und wird fortan von Wiens Roten unterstützt. Man muss den Eindruck gewinnen, dass sich Wiener SPÖ-Funktionäre gewollt für schwache Kandidaten einsetzen, um ungestört weitermachen zu können wie bisher. Man kann also den berühmten Spruch der Wiener Bürgermeister ruhig erweitern. "Es ist mir egal, wer unter mir die Partei führt, Hauptsache er lässt uns in Ruhe."





Reinhard Kaske, 1130 Wien