Kleine Einheiten für Bewegung

An vielen Schulen sieht man dieser Zeitlupe ohnmächtig zu, anstatt im eigenen Einflussbereich auf Unterrichtsebene bereits Bewegung in die Sache zu bringen. Was hindert Lehrkräfte daran, die im Schulgesetz (§17 SchUG) verankerten Bewegungselemente in Form von Aktivierungs- und Achtsamkeitsübungen zur Konzentrationsförderung im Unterricht einzubauen?

Bei einer Zeitinvestition von mindestens fünf Minuten pro Stunde käme man zusammen mit bewegten kurzen und langen Pausen an einem sechsstündigen Schultag bereits an die geforderte tägliche Einheit heran. Die Wartezeit auf eine größere Strukturveränderung könnte also sinnvoll dafür genutzt werden, um schon jetzt im Kleinen etwas zu bewegen.



Mag. Dr. Ulrike Burgstaller, 5163 Mattsee