Mein zweijähriger Sohn liebt Züge. Vor Kurzem war ich mit ihm und meiner vierjährigen Nichte am Bahnhof Salzburg Süd zum "Züge schauen". Die Begeisterung war erwartungsgemäß groß und als i-Tüpfelchen hat uns ein/e Lokführer/in, als der Zug genau auf unserer Höhe war, zugehupt.

Nach dem ersten Schreck, was da gerade so laut war, war die Freude von beiden Kindern umso größer, dass uns der abfahrende Zug gerade "Hallo" gesagt hat.

Danke dafür an dieser Stelle!

Dipl.-Ing. Alexandra Schubert, 5061 Elsbethen