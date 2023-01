Kleine heile Welt?

Die Schulen müssen jetzt Blackout-Pläne entwickeln. Gleichzeitig werden mehr Ladestationen für E-Autos gefordert. Bei 20 kWh Verbrauch und einer Fahrleistung von 10.000 km verbraucht jedes Auto soviel wie ein durchschnittlicher Wohnungshaushalt. Das hat man vorher nicht gewusst, sondern als Wunderlösung für den Klimaschutz gepriesen? Vor einiger Zeit fiel mit eine alte Auto-Zeitschrift vom Jänner 1970 (!) in die Hände. In einem Artikel, was das kommende Jahrzehnt bis 1880 bringen werde, stand die Elektromobilität an erster Stelle mit der Begründung, dass die Atomstrom-Lobby das betreiben würde. Dann kamen die offenen Diskussionen über die Endlagerung (interessant, dieses Thema wird nirgendwo ins Spiel gebracht), die Unfälle und die Bemühungen um den Ausstieg aus dieser auch in der Gewinnung teuersten Energieform. Jetzt fährt Frankreich alte Reaktoren wieder hoch, in Deutschland beginnt man wieder mit dem Braunkohleabbau, weil wir ja zu wenig Strom haben.

Die massiven Proteste und Maßnahmen zum Klimaschutz sind absolut zu unterstützen. Solange aber gleichzeitig mit Schweröl betriebene Containerschiffe mit Stunden(!)-Verbräuchen von über 10.000 Litern die Weltmeere verschmutzen, der Großteil der Konsumgüter aus einem Land kommt, das zwar schon ziemlich an der Spitze der Umweltverschmutzer liegt, aber offen sagt, dass es zur Sicherstellung der Produktion seinen Schadstoffausstoß nochmals massiv erhöhen wird, solange in vielen reichen Ländern außerhalb Europas Einfachverglasungen und Häuser ohne Wärmeschutz exorbitante Klimatisierungsmaßnahmen erfordern, bringen all die teuren und belastenden Maßnahmen hierzulande nur Gewissensberuhigung und Gewinne für einzelne Wirtschaftssparten, während andere an der Kostenexplosion zugrunde gehen.

Wie bereits angeführt wird die Entsorgung unserer Geräte tabuisiert, die Rückgewinnung eines künftig nochmals vervielfachten Bedarfs von teuren Bestandteilen unter unmenschlichen Bedingungen in Ländern außerhalb unserer heilen, kleinen Welt. Die Missachtung der Menschenrechte und der Klimaschutz sind kein Thema mehr, sobald die Fußball-WM in gekühlten Stadien begonnen hat. Aber hoppla, wer bei uns in einem Glaspalast sitzt, der ohne Rücksicht auf Sonnenschutzsimulationen errichtet wurde, dreht auch lieber die Klimaanlage auf, anstatt zu schwitzen. Und die Fertigpizza schmeckt den Kindern, weil sie daran gewöhnt sind, eben besser als das selbstgekochte, noch immer (zu) billige Gemüse. Macht auch energiekostenmäßig nichts, das ja bis 2900 kWh jährlich (das ist mehr als der Durchschnitts-Wohnungsbesitzer verbraucht) laut Schreiben der Salzburg AG dank "Strompreisbremse" von 11,5 Cent/kWh auf 10 Cent gesenkt werden. Es ist halt doch eine kleine, heile Welt, in der wir leben.





Dr. Franz Heffeter, 5340 St. Gilgen