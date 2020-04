Kleine Sicherheiten im Ungewissen

Etwas mulmig kann einem werden, so vor dem Ungewissen stehend. Wie wird Corona mich, meinen Kollegen, Angehörigen oder Nachbarn treffen? Was macht der "Shut down" mit meinem Arbeitsplatz, mit unserer Wirtschaft?

Covid 19 scheint uns unser Sicherheiten beraubt zu haben…..



Oder schauen wir nicht gut genug hin? Ist da nicht unsere Regierung in ihrer bemerkenswerten Geschlossenheit und ihrer klaren Bekennung zur Gesundheit, als höchsten Wert unserer Gesellschaft, ein Privileg, das im internationalen Vergleich sondergleichen sucht? Sind da nicht kleine und große Betriebe, die sich einem Hochseilakt ausliefern, einerseits ihrer leiblichen und existenziellen Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer gerecht zu werden, andererseits als wichtige Zulieferer der uns tragenden Versorgungskette gerecht zu werden?

Auch wenn wir im Innergebirge keine Balkon Ouvertüren singen, oder unserem medizinischen und leiblichen Versorgungspersonal Beifall klatschen können, so sollten wir für einen Moment der Dankbarkeit unser Augenmerk auf das sehr wohl funktionierende Gefüge unserer freien Gesellschaft richten. Verantwortung für sich und seinen Nächsten wahrnehmen, uns im Streit um das "Beste" Vorgehen nicht auseinander dividieren lassen, sondern geschlossen hinter all jenen stehen, die unser Land vor dem Schlimmsten bewahren.

Covid 19 fordert uns heraus, aber es gibt eine bemerkenswerte Gegenwelle: Kreativität, Verbundenheit, Vertrauen und Mut. Einmal mehr zeigt sich, wie wehrhaft wir sind, wenn wir nur zusammenhalten! Die Regierung gibt ein gutes Vorbild ab!

Dr. Ingrid Novotna, 5730 Mittersill