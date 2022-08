Kleiner Fahrrad-Unfall, großes Dankeschön!

Ich hatte am Sonntag, 21. 8. 2022 leider einen Fahrrad-Sturz in Hof bei Salzburg und wollte mich hier bei einigen Personen für ihre Hilfe und Unterstützung bedanken:

Bei Robert für seine Zivilcourage - vielen Dank dass du gleich angehalten hast und für den Transport unserer Fahrräder!

Auch bei den drei Engeln von der Rettung in Hof, für die rasche und äußerst fürsorgliche Hilfe!

Zu guter Letzt, ein großes Danke an das Team im UKH. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und wusste Ihre Kompetenz und Menschlichkeit wirklich zu schätzen.

An dieser Stelle ist mir einmal mehr klar geworden, welch exzellente medizinische Versorgung wir hier in Österreich genießen! Darum: Ein großes Danke an all jene Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und jeden Tag ihr Bestes für uns geben!

Laura Mödlhammer, 5163 Mattsee