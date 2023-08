Klettersteig Irg 2 am Dachstein

Ich wollte am Montag, dem 21. August 2023, mit drei Gefährten den Irg-2-Klettersteig am Dachstein gehen, den Steig kenne ich und er ist sehr schön.

Reservierung der Gondelplätze für die Auf- und Abfahrt, nicht unerhebliche Kosten von 47 Euro pro Person, bestes Wetter.

Und dann sehen wir nach einem Zustieg von zirka einer Stunde fünf Minuten vor dem Einstieg:

"Klettersteig Irg 2 wegen Arbeiten am Gipfel wegen Lebensgefahr gesperrt".

Also umdrehen und den Weg zurückgehen. Am Rückweg finden wir nach einigem Suchen eine kleine fast unleserliche Tafel in der Hunerscharte mit dem Hinweis, dass der Steig gesperrt ist.

Ein einfacher Hinweis bei der Talstation hätte uns die Enttäuschung ersparen können und wir wären einen anderen Steig oder auf den Dachstein gegangen.

Gespräche unterwegs mit anderen Bergsteigern zeigten, dass an diesem Tag auch andere diese Enttäuschung erleben mussten.

Auf Anfrage bei der Seilbahngesellschaft, warum in der Talstation kein Hinweis auf die Sperre sei, sagte man mir, dass die Seilbahn nicht zuständig sei, und verwies mich an das Bergführer- und Bergwachtbüro Schladming. Auch dort war niemand zuständig und man sagte mir, die Arbeiten würden vom Militär durchgeführt und das Innenministerium wäre zuständig. Da gab ich auf.

Also Bergfreunde: aufpassen: Der Steig ist von Montag bis Freitag gesperrt, wie lange noch, weiß ich nicht.





Wilfried Pfitzer, 5026 Salzburg