Klima-Demos sind notwendig

Da die von der Schwedin Greta Thunberg ausgehenden Klimademonstrationen jetzt auch in Salzburg sind, gibt es hier, wie auch in anderen Städten, große Diskussionen zum Thema Schule "schwänzen" für den Klimawandel. Ich persönlich bin der gleichen Meinung der Demonstranten. Es wird zu wenig gemacht für unsere Erde. Und dabei gibt es schon einige Lösungen, Pläne, Abkommen etc., das Problem ist nur, dass sich die Politiker nicht daran halten.

So empfinde ich die "fridays for future" nicht nur als richtig, sondern auch unglaublich notwendig, um zu zeigen, dass uns unsere Erde wichtig ist und jetzt etwas getan werden muss, um sie zu retten.

Also appelliere ich hiermit an alle, demonstrieren zu gehen, nicht weil Schule nicht wichtig ist, sondern damit man auf uns aufmerksam wird und der Klimawandel nicht schon wieder einfach unter den Teppich gekehrt wird!



Anzeige

Elisabeth Trommler, 5020 Salzburg