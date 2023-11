Klima: Haben wir es wenigstens versucht?

Ich sitze gerade am Frühstückstisch bei einem Marmeladebrot, schaue auf mein Handy und in die sozialen Medien. Weil mich die Klimakrise interessiert, wird mir der Beitrag eines Freundes vorgeschlagen, in dem die aktuellen Temperaturrekorde auf dem Planeten aufgezeigt werden. Es ist erschreckend.

Ich denke für mich, dass es jetzt vielleicht endlich Zeit ist, den Kampf gegen die Klimakatastrophe aufzugeben. Ich bin mathematisch nicht unbegabt, kein Genie, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Deshalb ist mir eines klar: Unsere Generation wird in die Geschichte eingehen als die, die nachhaltig dafür gesorgt hat, dass die nächsten Generationen an Menschen und Tieren nicht mehr so leben können, wie wir das konnten. Und da denke ich nicht ans Skifahren, da habe ich Waldspaziergänge im Sinn, das Essen von Gemüse, das draußen gewachsen ist, ein Schlafengehen bei geöffnetem Fenster, um frische Luft atmen zu können, ohne von Moskitos zerfressen zu werden.

Wahrscheinlich denke ich noch gar nicht an die Szenarien, die unsere Kinder wirklich treffen werden.

Aber noch einmal zu dem Gedanken des Aufgebens. Was würde aufgeben bedeuten?

Hieße das, mein Geld zu sparen, um wie viele andere ihre Urlaube in der ganzen Welt - die wir gerade vernichten - zu verbringen, hieße das täglich seinen Burger zu verschlingen, hieße das ein Auto mit einem V8 Motor zu kaufen?

Naja, ehrlich gesagt, bekomme ich bei diesen Gedanken gar keine Lust aufs Aufgeben, denn mein Leben ist einfach schöner, wenn ich mit meiner Frau und meinem Hund spazieren gehe, wenn ich mich mit meinen Kindern am Mittagstisch unterhalte und wenn ich mit meinem Elektroauto oder dem Fahrrad unterwegs bin.

Ob ich damit etwas beitrage, um die Welt für unsere Kinder erträglich zu machen? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich im Spiegel anschauen und weiß, dass ich es wenigstens versucht habe.





Jürgen Hutsteiner, Bauer aus Steyr, 4400 Steyr