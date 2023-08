Klima, Kleber, Katastrophen ...

Das Thema "Klimakleber" ist schon sooo abgelutscht, dass es vermutlich keinen mehr interessiert. Das Tun, um etwas zu ändern, liegt nicht im kleinen Österreich, wir sind hier nur ein Stecknadelkopf in diesem Ganzen.

Die Kleber kleben an total falschen Orten, die Bevölkerung zu quälen ist hier der falsche Ansatz. Sie müssten weiter rauf auf der Leiter, nämlich zu den handelnden

Personen auf einer ganz ganz anderen Ebene: EU, Politik ... Wieso schaut eine Weltraumbehörde zu, dass in Kriegszeiten Raketen ins All gelangen.

Der Planet wird auch hier bereits gequält und das seit Jahren. Es glaubt wohl jeder, das Gute kommt von oben.

Die politische Wadlbeißerei in Österreich, um im Populismus unterzugehen, ist nicht die wirkliche Qualität, die wir für diese Lösungen wirklich brauchen.

Es geht eh nur um uns, also was tun? Es geht eh nur um unsere Kinder, also was tun? Es geht nur um unsere Erde, also was tun? A moi sicher mit'n Waldbeißn aufhern.

Die Erde hat sich schon wieder gemeldet! Unwetter und deren Folgen.

So a hassa Summa heia, gö!





Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim