Klima überbelastet und Österreich fördert Raumfahrtprojekte?

Wir hinken doch ziemlich hinterher mit unseren Klimazielen. Wie geht das in Einklang mit einer Förderung von 55 Millionen im Jahr 2021? Raketenstarts: Zurückfallen ausgebrannter Raketenstufen auf die Ozonschicht, die unsere Erde vor aggressiver ultravioletter Strahlung schützt. (Schützen sollte, aber wie lange noch?) Rußpartikel aus dem Treibstoff von Raketenstarts haben eine extrem negative Auswirkung auf unser Klima. Der Raumfahrttourismus ein Horrorszenario! Und wir in Österreich können herum betteln, wenn es um Förderungen für eine PV-Anlage geht. Krankenhaus und Pflegepersonal erhalten zu wenig für ihre tägliche Arbeit.

Mit Hilfe der EU gehen 55 Millionen in die Luft. Wer um Gotteswillen

hat hier den Mut dieser EU klarzumachen, dass es so nicht weitergehen kann und darf.

Vielleicht die Nettozahler wie wir Österreicherinnen und Österreicher, da müsste doch mehr Mitsprachekraft möglich sein. Für mich stellt sich nur die Frage: Wer macht was? Wer hat den Mut dazu? Wir dürfen nicht zuschauen wie man uns unsere Erde kaputt macht. Ein neues Jahr kommt, vielleicht eine neu Chance, etwas für unsere Erde zu tun.





Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim